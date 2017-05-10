بالفيديو.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه قبل أسابيع من القصاص - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطن سعود البلوي يعلن العفو عن قاتل نجله لوجه الله في مدينة سكاكا، ما حث البلوي كل من كان له حق في دم قريب له على تقديم فعل الخير بالصفح والعفو وكسب رضا الله على أخذ الحقوق.

وبين الفيديو أن مشايخ قبائل شمر وعنزة والشرارات كانوا في زيارة لمنزل المواطن بعد أن صدر حكم بالقصاص ضد قاتل ابنه يزيد، والذي توفي في مشاجرة قبل 3 سنوات، ليفاجأ الحضور بإعلانه العفو عن القاتل وسط فرحة عامرة من الحاضرين، ما دفع مشايخ القبائل لتقبيل رأسه والإشادة به.