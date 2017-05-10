الربيعة: «سلمان للإغاثة» قدم مساعدات لـ37 دولة بـ700 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، أمس الاثنين، محاضرة للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر السفارة في العاصمة الكندية اوتاوا.

واستهل الربيعة المحاضرة بالجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال المركز واستعرض بالأرقام والبيانات التي تمنحه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمنظمات المعنية بالعمل الإنساني في الأمم المتحدة والاتفاقيات التي أبرمها مركز الملك سلمان مع المنظمات الإنسانية للتعاون فيما بينهما ، مضيفا أن المملكة قدمت من خلال المركز مساعدات إلى 37 دولة بمبالغ تجاوزت 700 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالأزمتين السورية واليمنية، ذكر الربيعة أن المملكة استضافت ما يقارب المليون لاجئ من الشعبيين ، جراء الحروب الدائرة في بلدانهم والسماح لهم بالعمل والانخراط في السوق السعودي، وايضاً بالالتحاق بالمدارس الحكومية.