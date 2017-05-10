طفلة في العاشرة من عمرها تحرر نفسها من براثن تمساح - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكنت طفلة أمريكية في العاشرة من عمرها من تخليص نفسها من بين براثن تمساح هاجمها أثناء جلوسها بالقرب من أحد البحيرات في ولاية فلوريدا الأمريكية .

وتقول التقارير إن الطفلة كانت تجلس في منطقة مخصصة للسباحة بالقرب من البحيرة عندما هاجمها التمساح وغرس أنيابه في ساقيها سبع مرات متتالية.

فعندما بدأ التمساح هجومه الشرس على الطفلة، بدأت الأخيرة بالصراخ، وحاولت مقاومته والابتعاد عنه، وتمكنت من تحرير نفسها من بين فكيه عبر فتح فمه بيديها وإخراج ساقيها من داخله.

وسمع الحارس صراخ الطفلة، وهرع لنجدتها على الفور، غير أن الطفلة كانت حررت نفسها عند وصوله إلى مكان الحادث.

ووفقاً لتقارير مستشفى نيمورس، أصيبت الطفلة بجروح في الجزء الأمامي من ركبتها، إضافة إلى إصابات أخرى في أنحاء مختلفة من جسدها.

وذكر تقرير الحادث الصادر عن لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية بفلوريدا، بأن الفتاة استطاعت فتح فم التمساح وتحرير ساقها لمنع وقوع مزيد من الإصابات خلال الهجوم الذي وقع بعد ظهر أمس.