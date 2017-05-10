بالصور.. ممتلكات ثقافية ووطنية مسروقة ومفقودة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني، عن قائمة يتم تحديثها باستمرار بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تعرضت للسرقة من مواقعها بالمملكة، وأطلقت عليها اسم ” القائمة الحمراء ” .

ورصدت الهيئة مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقديرية لمن يعيدها أو يبلغ عنها.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الحجر التأسيسي لقلعة الأزنم (مفقود منذ 1407هـ) لوح حجري مربع الشكل، يتكون من ثلاثة أسطر، كان يقع بجانب البرج الشمالي الشرقي للقلعة، كُتب عليه: ” حضر في هذا المكان الأمير الأشرف الأجل الأمير خشقدم الخازن لمعمار السلطان سنه 916هـ ” .

الحجر التأسيسي لقلعة المويلح (مفقود منذ 1427هـ) لوح مستطيل من الرخام، مكون من ثلاثة أسطر مكتوبة بأسلوب الحفر البارز، وكان قبل فقدانه مثبتاً على بوابة القلعة.

الحجر التأسيسي لقلعة الزريب (مفقود منذ 1426هـ) لوح رخامي أبعاده 90x 70سم مطلي باللون الأحمر، مكون من خمسة أسطر مكتوبة بأسلوب الحفر البارز.

حجر من متحف الزاهر (سرق في تاريخ 25 شعبان 1432هـ) حجر بمقاس 14x9x7سم، يعود لفترة ما قبل الإسلام، عليه كتابة غائرة بالخط المسند ورسوم آدمية، سرق من خزانة في قاعة ما قبل الإسلام بمتحف الزاهر بمكة المكرمة.

قطع أثرية وتراثية من متحف طرشي الصغير (سرقت في مايو 2015م) تعرضت عدد من المقتنيات الأثرية والتراثية في متحف طرشي الصغير بقرية رجال ألمع بمنطقة عسير للسرقة، في منتصف عام 2015 وهي: 3 جنابي، و 4 سكاكين، ولحاف دريهمي، وبندقية قديمة.

نقش تأسيسي لمسجد حمد بن يونس بالعلا (مفقود منذ 1432هـ) نقش تأسيسي مكون من 9 أسطر، مكتوب على حجر أبعاده 40 × 60 سم، كان مثبتاً على المدخل الشرقي من مسجد حمد بن يونس بالبلدة القديمة بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

عملات مسروقة من متحف تيماء (سرقت في 27 جمادى الثاني 1435هـ) العملات المسروقة عبارة عن درهم عباسي من الفضة ضرب في الكوفة عام 144هـ، وفلس بيزنطي من النحاس.