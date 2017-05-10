بيتزا هت تعتذر للفلسطينيين بعد نشرها صورة مسيئة للإضراب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت مجموعة بيتزا هت ، اعتذارا رسميا للأسرى الفلسطينيين، المضربين عن الطعام ، بعد أن نشرت عبر فيس بوك صورة ساخرة لمروان البرغوثى، أحد الأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال، وزعمت أنه يتناول طعاما فى المرحاض.

وقالت بيتزا هت في اعتذارها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” هذه الأفعال لا تعكس أبداً قيم علامتنا التجارية وما هى إلا تصرف فردى من قبل شركة الإعلان التى تم إنهاء التعامل معها فى الحال، لذا نرجو من متابعينا قبول اعتذارنا وأسفنا الشديد عما حصل ” .

يذكر أن فلسطينيين دعوا إلى مقاطعة سلسلة مطاعم ” بيتزا هت ” ، بعد سخرية فرعها فى إسرائيل من الإضراب الذى يخوضه الأسرى الفلسطينيون بالسجون الإسرائيلية.