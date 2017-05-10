فتح مكتب في جدة لإصدار التأشيرات لليمنيين - صحيفة صدى الالكترونية

فتح مكتب في جدة لإصدار التأشيرات لليمنيين
أصدر سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، توجيه سامٍ بفتح مكتب الشؤون القنصلية في جدة لسفارة المملكة في صنعاء وقنصليتها في عدن، وتتولى مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة بصنعاء والقنصلية بعدن استلام الجوازات والوثائق وإرسالها لمكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جدة.
وقال لسفير آل جابر عبر حسابه في ” تويتر ” : ” يسرني أن أعلن عن صدور التوجيه السامي الكريم بفتح مكتب الشؤون القنصلية بجدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن وإصدار التاشيرات من المكتب ” .
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