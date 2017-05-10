فتح مكتب في جدة لإصدار التأشيرات لليمنيين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، توجيه سامٍ بفتح مكتب الشؤون القنصلية في جدة لسفارة المملكة في صنعاء وقنصليتها في عدن، و‏تتولى مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة بصنعاء والقنصلية بعدن استلام الجوازات والوثائق وإرسالها لمكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جدة.

وقال لسفير آل جابر عبر حسابه في ” تويتر ” : ” ‏يسرني أن أعلن عن صدور التوجيه السامي الكريم بفتح مكتب الشؤون القنصلية بجدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن وإصدار التاشيرات من المكتب ” .