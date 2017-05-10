بالفيديو.. خادمة تحاول الهرب قبل رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لخادمة تحاول الهرب قبل شهر رمضان.

وأظهر الفيديو الخادمة ترتدي لبس الرجال ، قبل أن يكتشفها الناس في الشارع، ولاقي الفيديو سخرية النشطاء.