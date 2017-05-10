 بالفيديو.. خادمة تحاول الهرب قبل رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. خادمة تحاول الهرب قبل رمضان

بالفيديو.. خادمة تحاول الهرب قبل رمضان
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لخادمة تحاول الهرب قبل شهر رمضان.

وأظهر الفيديو الخادمة ترتدي لبس الرجال ، قبل أن يكتشفها الناس في الشارع، ولاقي الفيديو سخرية النشطاء.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25509 ] نشر منذ 48 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5351 ] نشر منذ 39 دقيقة

ياعبيط ملبسها كذا له

[ عدد التعليقات: 12566 ] نشر منذ 17 دقيقة

😂😂😂

ما ألومها هاربه من المطبخ والكرف الله يكتب الأجر بس 😅

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