بالفيديو.. خادمة تحاول الهرب قبل رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 49 دقيقة 1٬151 4 منوعات بالفيديو.. خادمة تحاول الهرب قبل رمضان نورة الشهري(صدى): تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لخادمة تحاول الهرب قبل شهر رمضان. وأظهر الفيديو الخادمة ترتدي لبس الرجال ، قبل أن يكتشفها الناس في الشارع، ولاقي الفيديو سخرية النشطاء. الوسوم:الهرب, خادمة, رمضان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25509 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5351 ] نشر منذ 39 دقيقة
ياعبيط ملبسها كذا له
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12566 ] نشر منذ 17 دقيقة
😂😂😂
ما ألومها هاربه من المطبخ والكرف الله يكتب الأجر بس 😅
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6957 ] نشر منذ 15 دقيقة
😆😆😆😪😪