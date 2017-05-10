بالفيديو.. الرئيس السوداني يعقد قرانه على الزوجة الثالثة - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عقد قران الرئيس السوداني عمر البشير، للمرة الثالثة.

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس البشير يجلس بجوار ولي العروس والمأذون، وحضر حفل عقد القران لفيف من كبار مسئولي الدولة.