بالفيديو.. الرئيس السوداني يعقد قرانه على الزوجة الثالثة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الرئيس السوداني يعقد قرانه على الزوجة الثالثة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عقد قران الرئيس السوداني عمر البشير، للمرة الثالثة.
وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس البشير يجلس بجوار ولي العروس والمأذون، وحضر حفل عقد القران لفيف من كبار مسئولي الدولة.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6957 ] نشر منذ 19 دقيقة
😅😅😅 …
هالثلاث النسوان راح يطلعو براسسكك نخخخل 😜 ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25509 ] نشر منذ 8 دقائق
مبروك يا سيادة الرئيس ,,
,, باالرفاء والبنين ,, آمين ,,
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههههه