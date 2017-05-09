بالفيديو.. الإعلامي المصري عمرو أديب معلقا على تهديدات إيران للمملكة: «دونها الموت» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علق الإعلامي المصري ، عمرو أديب، على تطاول وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان وتهديده المملكة، قائلا: «للبيت رب يحميه».

ووصف أديب، في برنامجه كل يوم، المذاع على فضائية ON E، تهديدات الدهقان بشأن أنه لم يبق مكانا آمنا في المملكة سوى مكة والمدينة، بأنها تصريحات مستفزة مستنكرا المدافعين عن النظام الإيراني، قائلا: «كتر خيره إنه هيخلي مكة والمدينة، ودا تهديد واضح وظاهر، عشان بس الناس اللي بتحب إيران ونظامها وعايزة تتحالف معاها».

وأضاف أديب : «للبيت رب يحميه، وكدا عدّت أوي، دا هيخلي حياتنا بس في مكة والمدينة، دا دونها الموت، دي ولا مسافة سكة ولا مسافة حاجة».

وتابع: «هو يقول لمصر والسعودية والكويت لكن إسرائيل لأ، هل دي دولة عايزة تعيش في سلام في المنطقة، واللي نمدّ لها إيدينا؟! ربنا كبير هو إيه اللي بيحصل لا إله إلا الله» .

وكان وزير الدفاع الإيراني ، حسين دهقان ، تطاول على المملكة ، بتصريح مثير للاستهجان قائلا: «إذا انتقلت الحرب داخل طهران وارتكبت المملكة العربية السعودية أى حماقة فلن نبقى مكان آمن فى السعودية سوى مكة والمدينة».