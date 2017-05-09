⁠⁠⁠ليفربول يطلب 90 مليون يورو للموافقة على التفريط في نجمه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يعتزم نادي برشلونة الإسباني تكثيف جهوده في الفترة القادمة لإتمام التعاقد مع فيليب كوتينيو صانع ألعاب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الكاتالوني حصل بالفعل على موافقة اللاعب الدولي البرازيلي من أجل الانتقال إليه الصيف القادم، مما سيدفع يورجن كلوب مدرب الريدز للبحث عن بديل له في نهاية الموسم.

وقالت الصحيفة إن البارسا يعتمد على نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق من أجل إقناع مواطنه كوتينيو ( 24 عاما ) بالانتقال إلى الكامب نو في الصيف.

كما أشارت سبورت إلى أن نادي ليفربول حدد سعر بيع لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق بنحو 90 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله لبرشلونة.