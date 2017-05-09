إيطاليا تعلّق العمل بـ «شنغن» - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أصدرت الهيئة القومية للطيران المدني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري تعليق العمل باتفاقية “ شنغن ” للقادمين إليها عبر كافة مطارات البلاد؛ اعتباراً من، يوم غد الأربعاء، ضمن الإجراءات الأمنية المتعلقة بقمة السبع في تاورمينا.

وقالت الهيئة في بيان، إن ” اجتماعاً قد عقد اليوم، بمقر الهيئة في روما، وحضره مسؤولون في وزارة الداخلية، تم على إثره اتخاذ قرار بتنفيذ الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية قمة تاورمينا لمجموعة السبع ” .

وأضافت: ” سيوقف العمل باتفاقية شنغن، ابتداءً من يوم غد الأربعاء، وحتى 30 من شهر مايو الجاري، وسيشمل كذلك تعطيل تطبيق شنغن الحدود البحرية والبرية للبلاد، خلال نفس التاريخ ” .