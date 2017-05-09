البنك الدولي يدعم العملية النقدية اليمنية بـ200 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن المدير القطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم، عن دعم البنك الدولي للعملية النقدية في اليمن بمبلغ 200 مليون دولار.

وعبر المدير القطري للبنك الدولي، خلال لقائه اليوم، رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر، عن شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مبادرتها بدفع المبالغ المتأخرة على اليمن للبنك.

وأكد عالم على حرص البنك الدولي على تطوير التعاون مع الحكومة اليمنية فيما يخص برنامج التعافي.

وقال ” عالم ” انه تم التوقيع في البنك على عمليتين ماليتين لليمن بمبلغ 280 مليون دولار الأولى 200 مليون لدعم العمليات النقدية والثانية 80مليون لمواجهة سوء التغذية في اليمن ، وسيتم إجراء المصادقة عليهما خلال الاسبوعين القادمين.