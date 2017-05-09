مصادر تؤكد: زواج الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم حسن سرا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مقربة من الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حقيقة زواجهما منذ أيام في مصر، دون أن يعلما احدا سوى المقربين فقط .

وأضافت المصادر، أنهما لما يقيما حفل زفاف وما تم هو عقد قران فقط، ومن المنتظر أن يعلنا خلال الأيام المكقبلة عن موعد حفل الزفاف .

يذكر أن النجم تيم الحسن انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أعوام بعد أن أنجب منها طفلين، والإعلامية وفاء الكيلاني، انفصلت أيضا عن زوجها اللبناني طوني ميخائيل، الذي تزوجته بلبنان منذ عدة سنوات.