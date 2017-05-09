تخرج 600 طالب وطالبة بجامعة الطائف فرع الخرمة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

احتفلت جامعة الطائف فرع الخرمة ممثلة في كلية التربية والعلوم بتخرج 600 طالب وطالبة تمثل الدفعة السادسة من طلاب الفرع.

وقد أقيم حفل التخرج برعاية كريمة ومتابعة من معالي مدير جامعة الطائف الدكتور / حسام عبد الوهاب زمان يوم الإثنين ١٢ / ٨ / ١٤٣٨

واشتمل حفل التخرج على عدد من الفقرات الهادفة استهلها المشرف على فرع الجامعة عميد كلية العلوم والتربية الدكتور علي بن مثيب السبيعي بكلمة ضافية شكر في بدايتها الله عز وجل على ما من به على الجميع من اكتمال الفرحة في ليلة الحصاد مرحبا فيها بحضور الحفل الكريم.

وهنأ السبيعي أبنائه الخريجين متمنياً لهم المستقبل الذي يليق بهم وشدد على بذل قصارى جهدهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني الوطن وتسهم في نهضته والارتقاء به .

ووجه سعادته بالغ شكره وعظيم امتنانه لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي : الأمير خالد الفيصل على دعمه ورعايته المستمرة لفرع الجامعة .

وأشار سعادة عميد الكلية إلى أن عدد خريجي هذا العام بلغ حوالي (600) خريج منهم (160 طالب) و (450) طالبة من مختلف التخصصات النظرية والعلمية، وبعض البرامج النوعية.

وحرص سعادة عميد الكلية في كلمته على تحفيز أبنائه الطلاب من غير الخريجين وحثهم على التأسي بزملائهم الخريجين وشق طريقهم بهمة عالية وعزيمة نافذة .

وفي نهاية كلمته رفع شكره وتقديره باسم أهالي المنطقة لمعالي مدير جامعة الطائف على موافقته الكريمة على إقامة الحفل في محافظة الخرمة حرصاً من معاليه على التسهيل على أبنائه الخريجين ومشاركة جميع الأهالي في هذا الحفل .

تلا ذلك مسيرة الخريجين وتكريم أوائل الدفعة.

والجدير بالذكر أن الحفل شهد حضورا كبيرا من قبل أهالي الطلاب وأعيان المنطقة ورؤساء الإدارات الحكومية يتقدمهم سعادة محافظ منطقة الخرمة الأستاذ مطلق بن عبدالرحمن السبيعي ، وسعادة وكيل الكلية الدكتور عبدالعزيز بن عثمان الزهراني وجميع أعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية .