⁠⁠⁠⁠⁠النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في وفاة مواطنة بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، قرارا بإجراء تحقيق قضائي في واقعة وفاة المواطنة المصرية شادن محمد شوقي الجوهري، بمدينة كوتبوس بجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي حدثت في 18 أبريل الماضي.

وكلف النائب العام – إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة بإعداد مذكرة بطلبات النيابة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بألمانيا لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وأيضا تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات الأمنية بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ سجلات كاميرات المراقبة بمكان الحادث، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.