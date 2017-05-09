رسالة بمناسبة انتهاء العام الدراسي - صحيفة صدى الالكترونية

لايخفى على كل أب و أم أن الاستثمار في الأبناء هو أفضل و أنجح استثمار .. من أجل ذلك ومن باب التذكير أوجه هذه الرسالة لكل ولي و ولية أمر .. بأن استعينوا بالله، ادعوه ، توسلوا إليه بالأعمال الصالحة أن يصلح لكم ابنائكم و ابذلوا الأسباب المعينة على ذلك من التوجيه و النصح و الحذر من الإكثار من ذلك حتى لا يملوا وينفروا ، تابعوهم ولا تراقبوهم ، جالسوهم ، مازحوهم ، لاعبوهم ، استمعوا لهم ، حاوروهم اسألوهم عن اهتماماتهم ، هوياتهم ، ما يحبون ، وما يكرهون ،اعطوهم مساحة من الحرية في اختيار ما يخصهم ، لا تقتلوهم بالمقارنة مع غيرهم ولا حتى مع إخوانهم ، لا تعاقبوهم امام الغير ، وليكن العقاب يتناسب مع الخطأ ، بعد أن توضح له خطئه و عواقبه ، لا تسفهوا أحلامهم و أفكارهم ، اقبلوا منهم عفويتهم ، واخطائهم ، تغاضوا عن الخطأ الغير مقصود ، كونوا لهم قدوة ، لا يسمعوا منكم ولا يروا إلا خيرا ، تعمدوا أمامهم الذكر و الصدقة و حسن الخلق ، ازرعوا فيه التسامح و العفو و الاعتذار و الحلم و احترام الآخرين ، وكل خلق حسن ،اعرفوا اصدقائهم وتأكدوا من سلوكهم حتى لو كانوا أقرباء ، استثمروا الإجازة بما ينفعهم و يفيدهم ، اطلعوا على الخصائص النفسية و السلوكية للفئة العمرية لهم فهي مفتاحكم للتعامل معهم ، اخيرا انشغلوا بهم قبل أن تشغلكم مشاكلهم ..بإختصار أحبوهم بصدق يحبوكم أكثر.