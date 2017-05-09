طرح آيفون 8 للجمهور - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تردد أنباء وشائعات حول اطلاق شركة ” أبل ” الأميركية هاتفها الذكي الجديد ” أيفون 8 ” خلال الأشهر القليلة المقبلة، بجانب الانتهاء من ” أيفون 7S ” الجديد، نافية بذلك ما تردد عن مواجهة الشركة مشكلات تقنية تحول دون إنتاج الهاتفين خلال الوقت القريب.

وكشفت صحيفة ” إيكونوميك ديلي نيوز ” ، أن الشركة الأميركية تعمل على انتاج الهاتفين، وفق الجدول الزمني، مؤكدةً أن ” أيفون 8 ” ، سيتاح لعملاء الطلب المسبق خلال سبتمبر المقبل.

ونفت الصحيفة الاقتصادية، ما تردد عن مواجهة ” أبل ” لمشكلات تقنية قد تؤدي إلى تأجيل طرحه بشكل رسمي في الأسواق العالمية، لاسيما مع ارتفاع إيراداتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعزز من التزام الشركة بإصدار الهاتف الذكي في النصف الثاني من عام 2017.