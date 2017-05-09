رئيس وزراء لبنان يفتتح مركز الخدمات القنصلية التابع لسفارة الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مركز الخدمات القنصلية التابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط بيروت بمشاركة السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي وحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون و وزير الاتصالات جمال الجراح ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان ووزير السياحة أواديس كيدانيان وعدد من النواب والسفراء العرب .

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، إن الإمارات كانت دائما دولة خيرة تجاه لبنان وتؤمن بوحدته وتقف إلى جانبه في كل الأزمات التي مرت به ولم تقصر في أية مرحلة من المراحل ، لافتا إلى أن الإمارات كانت تقف بجوار لبنان في كافة أزماتها.