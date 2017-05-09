تركيا: 110 قرار اعتقال لضباط الجيش - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

شنت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية جديدة مركزها مدينة تكرداغ بحق 110 من رجال الجيش التركى في إطار تحقيقات الانقلاب.

وأصدرت السلطات التركية، قرارات اعتقال بحق 110 أشخاص من بينهم طالبان في المدرسة العسكرية و108 عسكريين يعملون في كل من تكرداغ وأغري وانقرة وأرداهان وبليك أسير وبيتليس وبورصة وشانكيري ودياربكر وأدرنة وهكاري وإسطنبول وإزمير وكارس ومرسين وقونية وسعرد وشرناق وتونجالي وفان وقبرص التركية في إطار حملة تتولاها النيابة العامة في تكرداغ.

هذا وتواصل قوات الأمن عمليات البحث في مساكن ومحل عمل العسكريين تنفيذا للقرار.