 ⁠⁠⁠⁠⁠صالح كامل: المسلمون نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 9

    مايو

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⁠⁠⁠⁠⁠صالح كامل: المسلمون نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا

⁠⁠⁠⁠⁠صالح كامل: المسلمون نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا
عمان(صدى):

قال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ” دلة البركة ” ، إن المسلمين نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا.

وأضاف كامل خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن ، أننا ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه بالبنوك الإسلامية، موضحا أنه أشمل وأكبر ‏بكثير من المصرفية الإسلامية .

وذكر آيات من القرآن على أنها تقدم وجهة نظر غير تقليدية لمقاربة الاقتصاد ومشكلاته وتعد بحلول تخدم البشرية.

وأعرب كامل عن أسفه لتأخر المسلمين في المجال التقني، قائلا ” حيث إن كل الاختراعات ‏تأتي من غير المسلمين، وهم بذلك أفضل منا في عماره الأرض وعبادة الله “‎ ، وفق كلامه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25492 ] نشر منذ 9 دقائق

(( كاد المريب ان يقول خذوني ))

[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههههههههههههه
شف من يتكلم عن وعلي لسان المسلمين

……………ورجع لنا حديقتنا من دخل قصرك

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 9 دقائق

اقول سدد
وبعدين تكلم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق

علم نفسك يا صالح كامل

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