⁠⁠⁠⁠⁠صالح كامل: المسلمون نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا - صحيفة صدى الالكترونية

صالح كامل: المسلمون نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا
قال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ” دلة البركة ” ، إن المسلمين نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا.
وأضاف كامل خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن ، أننا ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه بالبنوك الإسلامية، موضحا أنه أشمل وأكبر بكثير من المصرفية الإسلامية .
وذكر آيات من القرآن على أنها تقدم وجهة نظر غير تقليدية لمقاربة الاقتصاد ومشكلاته وتعد بحلول تخدم البشرية.
وأعرب كامل عن أسفه لتأخر المسلمين في المجال التقني، قائلا ” حيث إن كل الاختراعات تأتي من غير المسلمين، وهم بذلك أفضل منا في عماره الأرض وعبادة الله “ ، وفق كلامه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25492 ] نشر منذ 9 دقائق
(( كاد المريب ان يقول خذوني ))
محمد[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههه
شف من يتكلم عن وعلي لسان المسلمين
……………ورجع لنا حديقتنا من دخل قصرك
ابو ياسر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 9 دقائق
اقول سدد
وبعدين تكلم
سلطان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
علم نفسك يا صالح كامل