⁠⁠⁠⁠⁠صالح كامل: المسلمون نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ” دلة البركة ” ، إن المسلمين نسوا الاقتصاد الإسلامي وتعاملوا بالربا.

وأضاف كامل خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن ، أننا ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه بالبنوك الإسلامية، موضحا أنه أشمل وأكبر ‏بكثير من المصرفية الإسلامية .

وذكر آيات من القرآن على أنها تقدم وجهة نظر غير تقليدية لمقاربة الاقتصاد ومشكلاته وتعد بحلول تخدم البشرية.

وأعرب كامل عن أسفه لتأخر المسلمين في المجال التقني، قائلا ” حيث إن كل الاختراعات ‏تأتي من غير المسلمين، وهم بذلك أفضل منا في عماره الأرض وعبادة الله “‎ ، وفق كلامه.