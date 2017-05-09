سياحة تبوك تشن حملات مكثفة على الفنادق - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

شن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيّ، حملات تفتيشية مكثفة على الفنادق، ومكاتب السفر والسياحة، في تبوك والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيّ، المهندس فهد محمود الحميدي، أنَّه “ يتم تكثيف الجولات الرقابية خلال الإجازات الموسميّة، على المنشآت السياحيّة، بغية تحقيق الهدف الأسمى، المتمثل في تقديم خدمات مميزية للزوّار والنزلاء.

وأهابت الهيئة بالمواطنين، عند ملاحظة أيّة مخالفة أو شكوى أو استفسار، الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحيّ 19988.