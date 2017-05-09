إحصائية.. أكثر المدن السعودية التي تقع فيها حوادث مرورية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، وقوع 533 ألف حادث مروري في أنحاء المملكة عام 1437هـ، داخل المدن وخارجها.

ومن بين تلك المدن احتلت منطقة الرياض ‏تبوأت المركز الأول في إجمالي عدد الحوادث بعدد 141 ألف حادث، منها 114 ألفًا داخل المدن و27 ألفًا خارجها، تلتها منطقة مكة ‏المكرمة ‏بـ 135 ألف حادث.

وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بـ 102 ألف حادث، ثم عسير بـ ‏‏33 ألف حادث، ثم منطقتي ‏القصيم وجازان بـ 25 ألف حادث مروري، وتذيلت القائمة كل من الباحة ونجران بـ 3618 و3235 حادثًا على التوالي.

وأظهرت الإحصائية أيضًا أن إجمالي الحوادث في المملكة داخل المدن بلغ 387 ألف حادث، فيما بلغ خارجها 146 ألفًا.