بالفيديو.. ⁠⁠⁠⁠⁠المنشد عبد المجيد الفوزان يطلق مبادرة لاحترام حارس المدرسة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلق المنشد عبد المجيد الفوزان، مبادرة تطالب باحترام من يمتهنون مهنة حارس المدرسة أو الفراش ، مطالبا بعدم إطلاق عليهم هذين اللفظين، خاصة بعد سخرية أولياء الأمور والطلاب ممن يعمل بهذه المهنة.

ودشن الفوزان هاشتاجا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان «شكراأمينالمدرسة»، الذي تفاعل معه المواطنون مبدين إعجابهم بالفكرة.

وقال الفوزان، إنه شاهد من يسخرون من أبناء أمناء المدارس ونعتهم بـ ” عيال الحارس ” ، ما دعاه لإطلاق المبادرة.