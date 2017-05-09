قرية بالموصل شاهدا على معارك شرسة بين داعش والبيشمركة - صحيفة صدى الالكترونية

قرية بالموصل شاهدا على معارك شرسة بين داعش والبيشمركة
عاث تنظيم داعش الإرهابي فسادا وتدميرا بقرية ” بازكرتان ” جنوب شرقي الموصل بالعراق.
وشهدت القرية مواجهات ضارية بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش في إطار معارك «تحرير الموصل».
وتبقى القرية شاهدا على المعركة الشرسة، وتظهر جثث انتحاريي داعش وبقايا أحزمة ناسفة بأرض المعركة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25482 ] نشر منذ 16 دقيقة
دعوشوا الدواعش ، لابارك الله فيهم ,,,
،، هؤلاء مُسخ انجبته ارحام الملالي المجوسيه ، من ظراب اليهود ,, سحقهم الله ومحقهم جميعاً عن وجه البسيطه ,, آمين ،،