أمير الجوف يقلد قائد قوة الطوارئ بالمنطقة رتبته الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم قائد القوة الخاصة للطوارئ العقيد سلطان بن عبد الله المالكي رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد ، حيث بارك سموه للعقيد المالكي هذه الثقة متمنياً له التوفيق .

وقد أعرب قائد القوة الخاصة للطوارئ العقيد سلطان المالكي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة الجوف على هذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لخدمة دينه ووطنه وقيادته .

حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط .