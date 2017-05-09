النصر يصدر بيانا حول دخول الجماهير في الديربي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اصدرت إدارة نادي النصر اليوم الثلاثاء بيانا حول الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام الهلال في الجولة الأخيرة من دوري جميل, والتي توج فيها الهلال بلقب دوري جميل للموسم الرياضي الحالي.

وقال النصر في بيان :” تابعت إدارة النادي منذ الوهلة الأولى الأحداث التي تعرضت لها جماهير النادي في مباراة الفريق أمام الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري, هذه الأحداث التي تعد سابقة خطيرة في التنافس الرياضي ولم تكن متوقعة على الإطلاق نتيجة الترتيبات المسبقة للمباراة والتي تم الاتفاق عليها بمقر الإتحاد السعودي لكرة القدم وباستاد الملك فهد الدولي بحضور جميع الجهات المعنية والمنظمة للمباراة بما فيها الجهات الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في الملعب, وكان حريا بالجميع الإلتزام بها واحترام ماتم الإتفاق عليه , إلا أنه وبكل أسف تم التجاوز على النظام وصاحب عملية دخول الجماهير للمدرجات فوضى تسببت في إلحاق الضرر والإيذاء بجماهير نادي النصر وكان لها آثار سلبية على الحدث بشكل عام “.

وتابع بيان النصر :” سعت إدارة النادي منذ بداية شرارة هذه الأحداث للتواصل مع المعنيين بالأمر والمسئولين عن التنظيم بالملعب إلا أننا لم نجد منهم أي تفاعل مع ما يحدث أمامهم , بل إن كل مسؤول منهم كان يرمي بالمسئولية على الآخر وسط مشاهدات منهم لكل الأحداث “.

وأضاف البيان :” تم التواصل من قبل سمو رئيس النادي في حينه مع رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين, حيث وضعهم أمام الأمر الواقع مشددا على أن ما حدث أمر مرفوض لا يقبله أي مسؤول تهمه مصلحة الرياضة السعودية , مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وجماهيره , ومحاسبة المقصرين والمتسببين في ما حدث.. هذا وتتابع إدارة النادي رسميا ما سيتم في هذا الشأن من قبل الجهات المسؤولة “.