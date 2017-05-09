بالصور.. روسيا تستعرض قوتها بعيد النصر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. روسيا تستعرض قوتها بعيد النصر
احتفلت روسيا اليوم الثلاثاء، بعيد النصر في ذكرى هزيمة ألمانيا النازية عام 1945، وخصوصاً عبر عرض عسكري في الساحة الحمراء.
وقال بوتين في كلمته أثناء العرض، إن ” دروس الحرب ترغمنا على البقاء في حالة تيقظ، والقوات المسلحة الروسية قادرة على صدِّ أي عدوان محتمل ” .
وأضاف أن ” الوضع الحالي يرغمنا على زيادة قدراتنا الدفاعية، لكن أيضاً على خوض معركة فعالة ضد الإرهاب والتطرف والنازية الجديدة وتهديدات أخرى، من الضروري تقوية المجموعة الدولية بكاملها ” .
وتابع الرئيس الروسي، أن ” روسيا منفتحة على مثل هذا التعاون ” ، مؤكداً أن موسكو “ ستكون على الدوام إلى جانب قوات السلام، وتلك التي تختار طريق شراكة على قدم المساواة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25482 ] نشر منذ 27 دقيقة
قاتلكم الله واخزاكم ,,,