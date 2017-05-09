 بالصور.. روسيا تستعرض قوتها بعيد النصر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 9

    مايو

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بالصور.. روسيا تستعرض قوتها بعيد النصر

بالصور.. روسيا تستعرض قوتها بعيد النصر
موسكو(صدى):

احتفلت روسيا اليوم الثلاثاء، بعيد النصر في ذكرى هزيمة ألمانيا النازية عام 1945، وخصوصاً عبر عرض عسكري في الساحة الحمراء.

وقال بوتين في كلمته أثناء العرض، إن ” دروس الحرب ترغمنا على البقاء في حالة تيقظ، والقوات المسلحة الروسية قادرة على صدِّ أي عدوان محتمل ” .

وأضاف أن ” الوضع الحالي يرغمنا على زيادة قدراتنا الدفاعية، لكن أيضاً على خوض معركة فعالة ضد الإرهاب والتطرف والنازية الجديدة وتهديدات أخرى، من الضروري تقوية المجموعة الدولية بكاملها ” .

وتابع الرئيس الروسي، أن ” روسيا منفتحة على مثل هذا التعاون ” ، مؤكداً أن موسكو “ ستكون على الدوام إلى جانب قوات السلام، وتلك التي تختار طريق شراكة على قدم المساواة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25482 ] نشر منذ 27 دقيقة

قاتلكم الله واخزاكم ,,,

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