الدكتور النمر يحذر من شخص يدعي علاج مرض السكري نهائياً - صحيفة صدى الالكترونية

الدكتور النمر يحذر من شخص يدعي علاج مرض السكري نهائياً
حذر الدكتور، خالد النمر،أستاذ أمراض القلب،من شخص يدعي علاج مرض السكري نهائياً بخلط ثلاث مكملات غذائية تجارية.
واكد أستاذ أمراض القلب أن هذا الإدعاء غير صحيح و تضليل للناس، سواء بعلم او بغير علم.
وقال النمر عبر حسابه الشخصي على تويتر مغرداً : مقطع لشخص يدّعي علاج السكري نهائيا بخلط ثلاث مكملات غذائيه تجاريه!! وهذا إدعاء غير صحيح وتضليل للناس سواء بعلم أو بغير علم.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15705 ] نشر منذ 6 دقائق
صايرين زي تجار الجملة
يتنافسون وكل واحد يحذر من الثاني🤔
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15705 ] نشر منذ 4 دقائق
كان هناك رجل ينوي الانتحار
صعد إلى أعلى الجبل ،
ربط حبلاً بعنقه وربطه بصخرة ، تناول قليلاً من السم ،
ثم احرق نفسه ورماها من على الجبل..
وفي تلك الحالة اطلق على نفسه النار 🔫.
لكن الطلقة اخطأته
و قطعت الحبل !
الرجل انقذ من الشنق ،
وقع في البحر واطفأ الماء النار !
وبلعه للماء جعله يستفرغ و تخلص من السم .
رآه صياد فأنقذه و اخذه إلى ((مستشفى الملك فهد)) 🔴🔴
و توفي هناك ………
بسبب خطأ طبي !!!!😂✋😂😂