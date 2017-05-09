الدكتور النمر يحذر من شخص يدعي علاج مرض السكري نهائياً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور، خالد النمر،أستاذ أمراض القلب،من شخص يدعي علاج مرض السكري نهائياً بخلط ثلاث مكملات غذائية تجارية.

واكد أستاذ أمراض القلب أن هذا الإدعاء غير صحيح و تضليل للناس، سواء بعلم او بغير علم.

وقال النمر عبر حسابه الشخصي على تويتر مغرداً : مقطع لشخص يدّعي علاج السكري نهائيا بخلط ثلاث مكملات غذائيه تجاريه!! وهذا إدعاء غير صحيح وتضليل للناس سواء بعلم أو بغير علم.