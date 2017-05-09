الملك يوجه الدعوة لرؤساء الإمارات وتركيا واليمن والبحرين لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية.

تسلم الدعوة صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال استقباله اليوم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين رسالة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة.

قام بتسليم الدعوة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية اليوم.

ونقل معاليه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأصدق تمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام الازدهار والتقدم ، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بالمزيد من التطور والرخاء .

وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة ، مشيداً حفظه الله بعمق ومتانة العلاقات القوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وبما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من اطراد النماء والتقدم في المجالات كافة لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين .

كما عبر جلالته عن تقديره واعتزازه بالجهود المباركة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية .

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تمثل الركيزة الأساسية في حفظ أمن واستقرار المنطقة وصمام أمانها بما بذلته وتبذله من جهود من أجل الدفاع عن المصالح العربية وحرصها على تماسك ووحدة الصف واجتماع الكلمة بين الأشقاء .

وأعرب جلالته عن تمنياته لهاتين القمتين التوفيق والسداد بما يخدم قضايانا الخليجية والعربية والإسلامية ويعزز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والتعاون الوطيد مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة .

في السياق وجه خادم الحرمين رسالة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

قام بتسليم الدعوة لفخامة رئيس الجمهورية التركية، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال فخامته له .

ونقل معالي وزير التجارة والاستثمار خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة.

كما وجه خادم الحرمين رسالة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة، وقام بتسليم الدعوة لفخامته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر خلال استقبال فخامته له بالرياض اليوم .

وعبر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على هذه الدعوة الكريمة ، منوهاً بجهود خادم الحرمين الشريفين لوحدة الأمة العربية والاسلامية والرفع من شأنها في مختلف المحافل وتوطيد عرى العلاقات وتعزيزها مع المجتمع الدولي والعالم لمصلحة التعايش والسلام والأمن والاستقرار.

وأشاد الرئيس اليمني بحكمة قيادة المملكة وأياديها البيضاء لمصلحة الأمة قاطبة, منوهاً بمواقف المملكة الأخوية الدائمة والداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف .