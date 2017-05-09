عبدالله جاسم يصل جدة.. واجتماع حاسم لتحديد مصير الثلاثي مع الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله المسروري(صدى):

وصل الكويتي عبد الله جاسم، وكيل تعاقدات اللاعبين، إلى جدة، وذلك لحسم مسالة تجديد تعاقد فريق اتحاد جدة مع الثلاثي مدرب الفريق لويس سييرا، واللاعبين فهد الأنصاري وفيلانويفا.

ويعقد الكويتي جاسم، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء مع المهندس حاتم باعشن رئيس نادي اتحاد جدة، وأنمار الحائلي عضو الشرف، الذي قام بتأمين المبلغ المطلوب للتجديد مع المدرب واللاعبين، وسيبحث معهما آلية دفع تلك المبالغ قبل إعلان التجديد رسميا لوسائل الإعلام.

واشترط الكويتي عبد الله جاسم، على إدارة اتحاد جدة السعودي، إيداع مستحقات اللاعبين الثلاثة في حساباتهم البنكية، قبل التوقيع على العقود الجديدة.