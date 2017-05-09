السوق السعودي يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 2.8 بليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 54.28 نقطة، وأغلق عند مستوى 6918.82 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 بليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، ونماء للكيماويات، وجرير، وأسيج، وإتحاد الخليج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وجدوى ريت الحرمين، والاتحاد التجاري، واميانتيت، والدرع العربي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.16 و2.80 في المئة.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، وجدوى ريت الحرمين، ونماء للكيماويات، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 28.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4370.28 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.