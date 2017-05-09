استقالة وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ذكرت مصادر محلية يمنية ان وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب علياء الشعبي قدمت استقالتها اليوم .

وأرجعت المصادر السبب وراء استقالة الشعبي الى تعرضها هي وابنها للاعتداء والضرب من قبل مسلحين حوثيين.