استقالة وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 26 دقيقة 1٬276 2 عربية ودولية استقالة وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب فهمي محمد(صدى): ذكرت مصادر محلية يمنية ان وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب علياء الشعبي قدمت استقالتها اليوم . وأرجعت المصادر السبب وراء استقالة الشعبي الى تعرضها هي وابنها للاعتداء والضرب من قبل مسلحين حوثيين. الوسوم:الانقلاب, الحوثي, اليمن, حقوق الانسان, صالح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 22 دقيقة
انتم عارفين ان مالهم خاتمه ,,
,, من اصل الشي ليش تخاوزون معهم ,, ؟؟
الظاهر ببرس[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 4 دقائق
ياقوم ارى المجوس يمرمطون الدول العربيه قاطبه،الا فيكم رجلا رشيدا مثلنا،كسرنا التتار وهزمنا الصلبيين واسقيناهم السم الزعاف،ولعبنا باوتار السيوف في ديارهم،وقطعنا رؤؤس ملوكهم،وطاردناهم في الحاضره والبريه،وانتم بفيتو تسكتون ،وتسامون وتشترون،يسوقكم الصلبيين والمجوس الى مقابر الخلال كما فعلوا باهل بغداد……………………وانتم سامتون.الظاهر ببرس المملوكي.