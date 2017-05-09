إغلاق 150 شركة من بين 200 بسبب قضية " تخلف المعتمرين " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أغلقت اللجنة الوطنية للحج والعمرة 150 شركة من بين 200 شركة بسبب قضية ” تخلف المعتمرين “.

وأوضح رئيس اللجنة مروان بن عباس شعبان خلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامناً مع الرؤية السعودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف

وقال أن النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420هـ، حيث أعلن عنه بمرسوم ملكي، وتم تحديثه في العام 1431هـ، و اشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين، وتضمن لرؤوس الأموال السعودية العمل في هذا المجال.

وحضر اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.