التحقيق في عينات يشتبه في أنها سحرية من مطار الملك عبد العزيز - صحيفة صدى الالكترونية

التحقيق في عينات يشتبه في أنها سحرية من مطار الملك عبد العزيز
قامت وحدة مكافحة السحر و الشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف في جدة بإستقبال عينات يشتبه بأنها سحرية من مطارالملك عبدالعزيز .
واوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هيئة التحقيق ومراكز الشُرط،تقوم باللازم.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر: مكافحة السحر بـ #هيئةالأمربالمعروف في #جدة تستقبل عينات يشتبه بأنها سحرية من مطارالملك عبدالعزيز وهيئةالتحقيق ومراكز الشُرط،وتقوم باللازم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14091 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يقويهم