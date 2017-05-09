التحقيق في عينات يشتبه في أنها سحرية من مطار الملك عبد العزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت وحدة مكافحة السحر و الشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف في جدة بإستقبال عينات يشتبه بأنها سحرية من مطارالملك عبدالعزيز .

واوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هيئة التحقيق ومراكز الشُرط،تقوم باللازم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر: مكافحة السحر بـ #هيئةالأمربالمعروف في #جدة تستقبل عينات يشتبه بأنها سحرية من مطارالملك عبدالعزيز وهيئةالتحقيق ومراكز الشُرط،وتقوم باللازم.