 التحقيق في عينات يشتبه في أنها سحرية من مطار الملك عبد العزيز - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 9

    مايو

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التحقيق في عينات يشتبه في أنها سحرية من مطار الملك عبد العزيز

التحقيق في عينات يشتبه في أنها سحرية من مطار الملك عبد العزيز
نايف السالم(صدى):

قامت وحدة مكافحة السحر و الشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف في جدة بإستقبال عينات يشتبه بأنها سحرية من مطارالملك عبدالعزيز .

واوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هيئة التحقيق ومراكز الشُرط،تقوم باللازم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر: مكافحة السحر بـ #هيئةالأمربالمعروف في #جدة تستقبل عينات يشتبه بأنها سحرية من مطارالملك عبدالعزيز وهيئةالتحقيق ومراكز الشُرط،وتقوم باللازم.

 


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