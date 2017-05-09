بالفيديو.. والد الطالبة قائدة السيارة بحائل مفتخراً: هذة ليست المرة الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قال ظاهر الطوالة الشمري، والد الطالبة ” أشواق ” التي قامت بقيادة السيارة في حائل أنه هو من علم أبنته القيادة وذلك لأستعمالها في أوقات الضرورة الملحة .

وذكر الأب أنه قد تعرض سائق الأسرة لحادث ومرضت زوجتة فجأة فنقلت ابنته والدتها بالسيارة من المزرعة إلى المنزل لأن المسافة كانت بعيدة وتبلغ 10كيلومتر .

وأضاف أن هذة ليست هى المرة الأولى التي تقوم فيها ابنته بقيادة السيارة فحدث نفس الأمر في الجامعة عندما شعر السائق بالأعياء فجأة .