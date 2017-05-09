بالفيديو.. والد الطالبة قائدة السيارة بحائل مفتخراً: هذة ليست المرة الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. والد الطالبة قائدة السيارة بحائل مفتخراً: هذة ليست المرة الأولى
قال ظاهر الطوالة الشمري، والد الطالبة ” أشواق ” التي قامت بقيادة السيارة في حائل أنه هو من علم أبنته القيادة وذلك لأستعمالها في أوقات الضرورة الملحة .
وذكر الأب أنه قد تعرض سائق الأسرة لحادث ومرضت زوجتة فجأة فنقلت ابنته والدتها بالسيارة من المزرعة إلى المنزل لأن المسافة كانت بعيدة وتبلغ 10كيلومتر .
وأضاف أن هذة ليست هى المرة الأولى التي تقوم فيها ابنته بقيادة السيارة فحدث نفس الأمر في الجامعة عندما شعر السائق بالأعياء فجأة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماقصرن بنات الحمايل ،، بارك الله فيهن ,,
,,, الوضع في القرى والأرياف يختلف اختلاف جداً عن المدن ، من حيث قلة الزحمه بل لاتوجد زحمه اصلاً ، وعدم المضايقات بتاتاً ، اقولها مشدداً عليها لا توجد مضايقات أبداً ،، وهذا شي طبيعي وليس بغريب ،،،
,, بنات القرى والباديه يسوقن في قراهن من البيوت للمزارع والعكس باالعكس ليجلبن مايحتاجه البيت من المزرعه ، وبنات الباديه كذالك يلحقن أغنامهن باالسيارات ، ويجلبن الماء ، والوضع عادي لا غرابة فيه ،،
ولكن الكلام على قيادة المرأه داخل المدن المزدحمه ( فيها الصاحي والمهبول وغير ذالك ) وركز على غير ذالك كثيراً ، والسفر من بلد إلى بلد آخر فاالمسافات بمئات الكيلومترات ، تتعرض فيها لأخطار شتى يطول شرحها ,,
,, عموماً ، انا لا أؤيد قيادة المرأه ، وما يراه المشايخ و ولي الأمر ( حفظهم الله ) ، هو اللي يمشي .
,,, والله ولي التوفيق ,,,
حقاني[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
مادام العربية اللي مسويه اللقاء اكيد الموضوع له ابعاد اخرى … وافهم ي فهيم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14104 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
فتامين((و))[ عدد التعليقات: 2144 ] نشر منذ 1 ساعة
هيا انتبه لها لا تفتخر
وبعدين توديها المستشفى ويبشرونك أنها !!!!!! في الشهر الأول
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15705 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه ههههههههه
فيني دوخه من السياقة🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14104 ] نشر منذ 1 ساعة
😳😳😳😳😳😳😳 ليش يافتامين خسارة والله
همسة حزن[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وبعدين
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15705 ] نشر منذ 1 ساعة
”هاك ماك ”
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كنت اتوقعه شارع في اليابان
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او لاعب صيني
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من اللي يتوقع ويصدق ان معناها عندنا ،
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’خذ المويه حقتك’😓✌😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15705 ] نشر منذ 1 ساعة
أمسي علينا ياالمحرومة
فيتامين قصدة بعض البنات لاأرخيت لهن الحبل على الأخر جابوا العيد
وهو صادق
بس أشواق أنشاءالله أنها عاقلة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14104 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12555 ] نشر منذ 43 دقيقة
يدور لها عريس 😉😉
ابو تركي[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 40 دقيقة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎
😂😂😂😂
الله يسعدك هذي لهجة عندنا في نجد مشفره😂😂😂
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لبى قلب شمّر وش نوحكم عليهم يالربع
شئ تشكر عليه البنت اللي سوّته انقذتهم
وهذي فائدة (( تعلم القيادة )) لأجل هالظروف
ابو ليال[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 39 دقيقة
الاصابع في اليدين ماهي سوى