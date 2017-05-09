مصرية تذبح زوجها خلال نومه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدمت ربة منزل مصرية على ذبح زوجها بسكين المطبخ أثناء نومه عقب قدومه من عمله عقب 4 أشهر من زواجهما.

وتبين وأكدت تحريات مباحث شبين الالقناطر في مصر ، أن المجنى عليه “م ح” 26 سنة عامل سيارات، وأنه متزوج منذ 4 شهور، من “ع.ن.” 21 سنة ومنذ أن تزوج وهو في شجار بصفة مستمرة مع زوجته، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب، وفي يوم الحادث عاد من عمله، وبعدما تناول طعام الغداء قام بضربها ضربا مبرحا، وعقب دخوله للنوم تسللت إلى المطبخ واستلت سكينا وانهالت عليه طعنا حتى لفظ أنفاسه، وعندما شاهدته زوجته جثة خرجت إلى الشارع وصرخت من هول المفاجأة وألقي القبض عليها.