بالفيديو.. قط يقتنص فأراً بعد تربص بالحرم النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر قطاً في الحرم النبوي الشريف، بعد اصطياده فأراً من فتحات أرضية.

وأظهر مقطع الفيديو تربص القط للحظات حتى تمكن من اصطياد الفأر من فتحات بأرضيات الحرم النبوي، وأخذه لمكان بعيد بجوار إحدى سلال القمامة ليتوارى به عن الأنظار.