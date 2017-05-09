 بالفيديو.. قط يقتنص فأراً بعد تربص بالحرم النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. قط يقتنص فأراً بعد تربص بالحرم النبوي

بالفيديو.. قط يقتنص فأراً بعد تربص بالحرم النبوي
أماني الغامدي(صدى):

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر قطاً في الحرم النبوي الشريف، بعد اصطياده فأراً من فتحات أرضية.

وأظهر مقطع الفيديو تربص القط للحظات حتى تمكن من اصطياد الفأر من فتحات بأرضيات الحرم النبوي، وأخذه لمكان بعيد بجوار إحدى سلال القمامة ليتوارى به عن الأنظار.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19036 ] نشر منذ 3 ساعات

صياد

[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههه

,,, من صبر ظفر ,, رهيب ذا القطو ,,,

[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 2 ساعتين

المقطع قديم اشتركو في قربات خويانكم وتابعو

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