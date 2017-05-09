 ضرب مبرح لرجل ضبط اثناء محاولته التعدي جنسياً على طفلة - صحيفة صدى الالكترونية

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ضرب مبرح لرجل ضبط اثناء محاولته التعدي جنسياً على طفلة

ضرب مبرح لرجل ضبط اثناء محاولته التعدي جنسياً على طفلة
وكالات(صدى):

ضبط مجموعة من العمال في إحدى ضواحي العاصمة الكازاخستانية “ أستانا ”، رجل يبلغ من العمر ” 48 عاماً ” وهو يحاول الاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ من العمر (6 سنوات).

حيث تم ضبط الرجل وهو يقوم بخلع ثياب الطفلة للاعتداء الجنسي عليها، بعدما اقنعها بالذهاب معه لإعطائها آيس كريم.وفق ما قالوا

وسلّم العمالُ الرجلَ المتهم بمحاولة الاعتداء الجنسيّ الى الشرطة، وقال متحدث باسمها إن المشتبه فيه لدي سجلّ جنائيّ سابق وكان محتجزاً.


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