أنجلينا جولي تقرر شراء منزل الى جانب براد بيت - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت مصادر مقربة من النجمة العالمية أنجلينا جولي ، ان انجلينا تنوي شراء منزلٍ قريب من منزل طليقها براد بيت، لتسهيل عملية لقاء الأخير بالأولاد ، حيث قدمت طلب شراء منزلٍ يبعد مسافة ميلين فقط عن منزل براد بسعر 19 مليون جنيه استرليني.

وتابع المصدر ، أن “جولي مهتمة بأن تقترب من براد بيت ليكون من الأسهل للأطفال رؤيته”.

وأثار قرار جولي موجة من التساؤلات، إذ أنها انفصلت عن بيت من أجل الأطفال، وها هي اليوم تنتقل للعيش الى جانبه، من أجل الأولاد أيضاً.