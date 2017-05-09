تعليم المدينة تكشف أخر تطورات حادث وفاة الطالب « تويشبيكوف» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة إن مبني المدرسة التي شهدت واقعة سقوط الطالب «أحمد بن تويشبيكوف نوركلين»، ما أدى إلى وفاته، مصممة للخدمات التعليمية، وهذا النموذج معتمد في كافة مناطق المملكة ولم يرد للإدارة أي ملاحظات عليه من جهات حكومية.

وأوضحت الإدارة تعليقاً على حادثة وفاة الطالب الذي يدرس بالصف الأول بمدرسة «محمد بن علي القشيري» الابتدائية لتحفيظ القرآن، الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية، أثناء الانصراف، أن الإدارة قامت بتكليف فريق متخصص للوقوف على هذه الحادثة وإعداد تقرير حول ملابساتها ، تحت إشراف إدارتي المتابعة والقضايا.

وأضافت أن الجهات الأمنية المعنية تحقق في هذه الحادثة، وقد صدر التقرير الأولي للجنة وتم رفعه للإدارة القانونية، سيتم إعلان نتائج التحقيق حول هذه القضية حال الانتهاء منه.