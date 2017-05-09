وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف بعدد من المناطق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن 15 وظيفة لشغلها بالنقل أو النقل بالترقية، بعدد من المناطق، بمسمي «مساح» على المرتبتين السادسة والخامسة، على أن يكون أخر موعد لاستقبال الطلبات السبت القادم.

وأوضح «على بن أحمد عسيري» مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية، أن 11 وظيفة من الوظائف المعلنة على المرتبة السادسة بمسمي مساح، 5 منها في الرياض، و 3 في الجوف، وواحدة في كل من القريات والدوادمي والأفلاج.

وأشار عسيري، أن الوظائف السالفة يشترط لها أن يكون المتقدم عليها حاصلا على شهادة الكلية التقنية تخصص مساحة أو دبلوم مساحة.

وأضاف أن الوظائف المتبقية على المرتبة الخامسة بمسمى مساح، وظيفتين في الرياض ووظيفة في كل من نجران ووادي الدواسر، ويشترط في المتقدم عليها أن يكون حاصلاً على شهادة كلية التقنية تخصص مساحة.

ودعا ” عسيري ” الراغبين في التقدم إلى الوظائف لإرسال الطلب والسيرة الذاتية للمتقدم محدداً بها جهة الوظيفة التي يرغب النقل لها، وذلك عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية بجهاز الوزارة المركزي (hr-jobs@mewa.gov.sa)، ولمن يرغب في الاستفسار يمكنه الاتصال على الهاتف 0114172000 تحويله 5129