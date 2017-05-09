بالفيديو.. مسن يلطخ وجه رئيس شركة طيران استرالية بـ«كعكة ليمون» - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تفاجئ الرئيس التنفيذي لشركة طيران «كانتاس» الأسترالية «آلان جويس» اليوم الثلاثاء، برجل مسن يلطخ وجهه بـ«كعكة ليمون» خلال إلقاء كلمة في مؤتمر صحفي بفندق حياة ريجنسي في مدينة بيرث.

وقال «جويس» إن ما حدث أمر عادي نظرا لوظيفته الحساسة، فقد حدثت له الكثير من المواقف خلال عمله رئيسا تنفيذيا لشركة الطيران لمدة تسع سنوات، ورغم أن هذا الموقف الذي تعرض له اليوم مختلف، ولكنه لم يستغرب منه.

واستهزأ من الحدث قائلا «ليتني تمكنت من تذوقها لأن معظمها ارتكز في نظارتي».