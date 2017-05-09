مدير شرطة منطقة الباحة يقلد «العقيد بندر» و«المقدم محمد» رتبهم الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

قلد مدير شرطه منطقه الباحه اللواء علي بن محمد ال هادي بمكتبه كلا من العقيد / بندر بن عبدالرحمن عبدالهادي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بشرطة منطقة الباحة .

و المقدم / محمد عبداللطيف الغامدي مدير العمليات المشتركة ، رتبهم بعد صدور الامر السامي الكريم ، هذا وقد هنئ مدير شرطه منطقه الباحة المترقين متمنيا لهم دوام التوفيق ، فيما عبر المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الكريمه التي ستكون حافزا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .