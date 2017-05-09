وفاة وإصابتين خطيرتين في حادث جمال سائبة شرق رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت مساء يوم الاثنين بلاغ من مواطن الساعة ( 10:42م) بوجود حادث تصادم سيارة ( شرق محافظة رفحاء 20كم ) .

وعلى الفور تم توجيه الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مركز الإسعاف بمحافظة رفحاء .

وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة ( 10:57م ) تبين أنه حادث اصطدام سيارة تقل أربعة أشخاص ، سعوديين الجنسية ، بجمال سائبة ، ونتج عن هذا الحادث وفاة احدهم – رحمه الله – وتعرض اثنان لاصابات خطيرة وإصابة شخص لاصابات بسيطة .

وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى رفحاء العام .