وفاة وإصابتين خطيرتين في حادث جمال سائبة شرق رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة وإصابتين خطيرتين في حادث جمال سائبة شرق رفحاء
أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت مساء يوم الاثنين بلاغ من مواطن الساعة ( 10:42م) بوجود حادث تصادم سيارة ( شرق محافظة رفحاء 20كم ) .
وعلى الفور تم توجيه الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مركز الإسعاف بمحافظة رفحاء .
وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة ( 10:57م ) تبين أنه حادث اصطدام سيارة تقل أربعة أشخاص ، سعوديين الجنسية ، بجمال سائبة ، ونتج عن هذا الحادث وفاة احدهم – رحمه الله – وتعرض اثنان لاصابات خطيرة وإصابة شخص لاصابات بسيطة .
وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى رفحاء العام .
أضف تعليقاً