هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى له منذ 8 أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انخفضت اليوم أسعار الذهب لأدني مستوى له منذ 8 أسابيع، حيث استقر في المعاملات الفورية عند 1226.13 دولار للأوقية «الأونصة» بعدما لامس أدنى مستوى منذ 16 مارس عند 1223.34 دولار للأوقية، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل انحسار المخاوف السياسية بعد الانتخابات الفرنسية.

واختبر المعدن في وقت سابق من الجلسة متوسط 100 يوم لكنه فوق ذلك المستوى في الوقت الراهن.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1%إلى 1226.20 دولار للأوقية.

فيما لم يسجل السعر الفوري للفضة تغيرا يذكر عند 16.24 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3%إلى 913.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 809.25 دولار للأوقية.