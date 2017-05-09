جامعة المؤسس تعلن عن450 وظيفة صحية و إدارية للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الفهد(صدى):

أعلن مستشفى الأسنان الجامعي، التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن توفر وظائف إدارية وفنية واخصائية شاغرة على بند التشغيل الذاتي، وترغب إدارة مستشفى الأسنان إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم سوف يبدأ للرجال بمبنى رقم (11) الدور الأرضي غرفة رقم أ/1121وفقاً للوظائف التالية :

(أخصائي تقني – أخصائي إداري – إداري – فني) .

وغرفة رقم أ/1123 لوظائف (موظف خدمات) .

وللنساء بمبنى رقم (11) الدور الأول غرفة رقم 1122/1 وفقاً للوظائف التالية :

(أخصائي تقني – أخصائي إداري – إداري – فني – موظف خدمات)، على أن تكون فترة التقديم من يوم الأحد الموافق 1438/8/18هـ، ولمدة أسبوع، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً، وذلك وفقاً للمؤهلات والتخصصات المطلوبة أمام كل وظيفة الموضحة بموقع الجامعة الإلكتروني.

ولمعرفة تفاصيل مسميات الوظائف والمؤهلات المطلوبة، اضغط الرابط

http://www.kau.edu.sa