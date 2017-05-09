النفط الآسيوي ينتظر انتعاش ارتفاع الأسعار من جديد - صحيفة صدى الالكترونية

فيينا(صدى):

بعد تراجعها الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء أيضا انخفاضا طفيفا في آسيا، وسجل البرميل خمسين دولارا على نفس مكان عليه الأسبوع الماضي أيضا.

وأكدت المؤشرات النفطية أن سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) خسر سعره خمسة سنتات الى 46,48 دولارا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال فقد ربح سبعة سنتات وبلغ سعره 49,41 دولارا.

وكشفت مجموعة “ ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس ” عن أن “ المستثمرين ينتظرون لمعرفة أرقام الاحتياطات الاميركية سعيا إلى مؤشرات ايجابية تنعش سوق النفط ” .