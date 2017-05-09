أمريكا تتعهد بتجنب الصدام العسكري مع كوريا الشمالية وخروج آمن لزعيمها بشروط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية للصين من خلال عرض يشمل تعهدها بالخروج الآمن لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتوجيه دعوة رسمية له لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقابل تسليم أسلحته النووية والبرامج التطويرية الخاصة به.

وكشف السيناتور الأمريكي ريكس تيلرسون، عن هذا التغير في لهجة الولايات المتحدة في مواجهة الخطر الذي تمثله بيونج يانج على حلفاء منطقة شرق آسيا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الخطة تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي عقده ترامب برفقة نظيره الصيني شين جين بينغ في واشنطن الشهر الماضي.

وقال دبلوماسيين على صلة بدوائر صنع القرار السياسي بواشنطن، إن أمريكا منحت زعيم كوريا الشمالية وعودا لتهدئة الأوضاع وتجنب تغيير النظام الحاكم في البلاد، فضلا عن تعهدها بعدم استخدام القوة العسكرية بين البلدين، بحسب نيكاي اليابانية.