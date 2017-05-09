إقرار التجنيد الإجباري بالجيش الكويتي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 10 مايو.

وطالبت الكويتيين الذكور الذين سيبلغون سن 18 ابتداء من تاريخ 10 مايو الحالي وما بعد الى ان يبادروا بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية خلال 60 يوما.

وتبدأ الرئاسة تسجيل كل الشباب الكويتيين ممن بلغوا سن الـ18 عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع بالمواعيد المحددة وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي.