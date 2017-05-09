بالصور.. السائقة الاكثر جاذبية في العالم تحوز إعجاب الركاب - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

امتهنت ” جويس تادو 27 عاماً ” سائقة فلبينية ، وتم وصفها بأنها السائقة الأكثر جاذبية في العالم ” ، مهنة يٌسيطر عليها الذكور ، لفتت أنظار الركاب في ، وبدأت في نشر صوراً لها وهي تقود السيارة لتحوز على اعجاب الآلآف .

تقول جويس ، تعمل في شركة “ أوبر ” لخدمات الركاب في الفلبين ، إن الركاب مبهورون جدًا بجمالها وليس لديهم أي مانع من الجلوس معها بالسيارة لأطول فترة ممكنة حتى مع الوقوف لفترات طويلة على إشارات المرور.

وكانت جويس تادو (27 عامًا)، من مانيلا بالفلبين، تعمل مندوبة مبيعات في شركة أدوية لكنها شعرت بالملل من وظيفتها، بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية.

واختارت جويس، التي درست علم النفس، تغيير مهنتها وبدأت العمل سائقة سيارة أجرة قبل ثمانية أشهر بجانب دراسة فن الخياطة.

ويحاول الكثير من الرجال مطاردة جويس عندما يطلبون سائقًا باستخدام تطبيق الشركة.

وتابعت جويس، التي تعمل 12 ساعة في اليوم: “عادة ما يتوقع الركاب وصول رجل في السيارة، ولكنهم يتفاجأون عند رؤيتي”.